Gửi bé gái bị cha xâm hại vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

Chiều 14.6, tin từ UBND xã Phước Lý, H.Cần Giuộc (Long An) cho biết vào sáng cùng ngày, đại diện Sở LĐ-TB-XH Long An phối hợp Phòng LĐ-TB-XH, Công an H.Cần Giuộc, UBND xã Phước Lý cùng gia đình làm thủ tục đưa bé N.T.H.T (9 tuổi, ngụ xã Phước Lý) vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An nuôi dưỡng cho đến lúc trưởng thành. Bà nội và và mẹ ruột cháu N. đã đồng ý ký vào các thủ tục liên quan.