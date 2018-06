Bắt khẩn cấp người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột 9 tuổi

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.6 trên mạng xã hội xuất hiện clip một bé gái kể lại việc mình bị cha hiếp dâm trong thời gian dài. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là bé Tr. và Công an H.Cần Giuộc đã vào cuộc điều tra.

Để làm rõ vụ việc, trưa 6.6, Công an H.Cần Giuộc đã phối hợp Công an xã Phước Lý đến gia đình làm việc với mẹ bé Tr. và bà nội của bé (nhà gần bên). Đồng thời đưa nghi can là ông Hoàng về trụ sở công an huyện lấy lời khai.

Chiều cùng ngày, bé Tr. được Công an H.Cần Giuộc và người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Cần Giuộc giám định xem có bị xâm hại như lời bé kể hay không.

Sáng 7.6, kết quả giám định cho thấy bé Tr. bị tổn thương vùng âm hộ. Từ lời khai ban đầu của Hoàng tại cơ quan công, lời kể của bé Tr. và kết quả giám định, công an ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Hoàng.

Theo chính quyền xã Phước Lý, gia đình nghi can Hoàng thuộc diện nghèo nhưng nghi can Hoàng thường xuyên nhậu nhẹt nên vợ của Hoàng bỏ về cha mẹ ruột ở TP.Cần Thơ sinh sống.

Sau Tết Nguyên đán 2018, hai vợ chồng Hoàng hàn gắn lại; người vợ trở về nhà nhưng nghi can Hoàng vẫn không thay đổi tính tình.