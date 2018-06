Khởi tố, tạm giam 3 tháng người cha bị tố hiếp dâm con gái

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.6 trên mạng xã hội xuất hiện clip một bé gái kể lại việc mình bị cha hiếp dâm trong thời gian dài. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là bé T. (9 tuổi, con ruột của Hoàng) nên Công an H.Cần Giuộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Để làm rõ vụ việc, ngày 6.6, Công an huyện này đã phối hợp Công an xã Phước Lý đến gia đình làm việc với mẹ bé T. và đưa bé đến Bệnh viện đa khoa H.Cần Giuộc giám định; đồng thời đưa nghi can về trụ sở công an huyện lấy lời khai. Kết quả giám định cho thấy bé T. bị tổn thương vùng kín.