Hà Giang khởi tố vụ án nhận 1 tỉ chạy điểm vào trường công an

Chiều 28.9, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu tội phạm “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại tỉnh này.

Các bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) cùng lĩnh mức án 2 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Khuông (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) bị tuyên phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Tại phiên sơ thẩm, luật sư Hoàng Văn Hướng kiến nghị xem xét khởi tố vụ án, điều tra làm rõ 2 thí sinh ở H.Xín Mần trong kỳ thi THPT năm 2017 đậu vào trường công an với số điểm rất cao và “ chạy điểm ” với số tiền 500 triệu đồng mỗi trường hợp. HĐXX đã kiến nghị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra đối với 2 thí sinh này, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật.