Hà Nam: Không đồng ý phương án đền bù, người dân 'nhốt' xe của cán bộ trung tâm quỹ đất

Sáng nay 7.2, báo Thanh Niên nhận được phản ánh của chị Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi, tạm trú thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Hải, H.Thanh Liêm, Hà Nam , là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất H.Thanh Liêm) về việc, từ ngày 2.2 đến nay, xe ô tô của chị này và xe ô tô của ông Hà Văn Thạch, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Thanh Liêm bị một số người dân thôn Ô Cách, xã Thanh Thuỷ (H.Thanh Liêm) khoá cổng, giữ xe tại sân nhà văn hoá thôn.

“Ngày 2.2, vào lúc 8 giờ 30 phút tôi đi xe ô tô cá nhân của tôi đến nhà văn hóa thôn Ô Cách làm việc theo phân công công việc của lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất giao cho (thực hiện chi trả tiền đề bù công tác giải phóng mặt bằng). Khi kết thúc công việc, vào lúc 11 giờ 20, tôi đánh xe ra về thì bị người dân thôn Ô Cách khóa cửa cổng ra vào nhà văn hóa và có hành vi vây hãm, ngăn chặn không cho xe của tôi và xe của anh Hà Văn Thạch Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất ra”, chị Hạnh cho biết.

Cũng theo chị Hạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị không xích mích, gây gổ, thù oán với ai. Và cho đến thời điểm ngày 7.2, chị Hạnh và ông Thạch vẫn chưa lấy được xe ra khỏi địa điểm nêu trên. "Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp lấy lại tài sản là xe ô tô cá nhân giúp của tôi”, chị Hạnh bức xúc.

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, ông Vũ Quý Việt, Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ, xác nhận có sự việc đúng như nội dung trình báo của chị Hạnh nêu trên. “Ngay khi xảy ra sự việc chúng tôi đã cử lực lượng công an xã ra hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo huyện. Công an huyện và Công an tỉnh cũng đã cử cán bộ xuống địa phương để nắm tình hình, tổ chức đối thoại với bà con nhân dân nhưng chưa có kết quả”, ông Việt cho hay.

Theo ông Việt, nguyên nhân của vụ việc này xuất phát từ sự bức xúc của một số hộ dân tại địa phương về cách chi trả bồi thường của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liên giai đoạn 2 là Công ty CP BĐS Capella Hà Nam và chính quyền. Người dân cho rằng phương thức bồi thường chưa thoả đáng, cần xem xét lại.

“Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân, rằng hành động khoá cổng nhà văn hoá thôn không cho xe ô tô cá nhân của cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất ra ngoài là trái pháp luật. Tuy người dân không đập phá, xâm hại đến tài sản của cán bộ nhưng chúng tôi vẫn cử lực lượng công an xã canh coi, bảo vệ hiện trường, đợi cấp trên chỉ đạo giải quyết”, ông Việt nói.

Trong sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với số máy được cho là của ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND H.Thanh Liêm, để xác minh sự việc, song không nhận được hồi âm.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn 2, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3.2019, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện.

Dự án có quy mô 142,13 ha với tổng vốn đầu tư 942,05 tỉ đồng; được thực hiện 50 năm tại P.Thanh Tuyền (TP.Phủ Lý) và các xã Thanh Thủy, Thanh Phong, Thanh Hà và TT.Kiện Khê (H.Thanh Liêm, Hà Nam). Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.