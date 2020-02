Hà Nội cách ly 7 người Trung Quốc nhập cảnh chưa quá 14 ngày

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra chiều 5.2 tại Hà Nội, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng cho biết, lực lượng này đã xây dựng kế hoạch và có văn bản chỉ đạo công an quận, huyện quán triệt các biện pháp để phòng, chống dịch; chỉ đạo lực lượng xuất nhập cảnh tăng cường quản lý cư trú đối với ngươi nước ngoài.