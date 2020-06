Hà Nội quá tải đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp

Theo TTDVVL Hà Nội, trong tháng 5, đơn vị này tiếp nhận 11.700 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 71% so với tháng 5.2018. Nửa đầu tháng 6, trung tâm nhận hơn gần 5.544 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, số lao động có quyết định hưởng là 6.396 người. Cao điểm có những ngày hơn 1.000 người đến làm thủ tục. Về độ tuổi, NLĐ đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là nữ dưới 35 tuổi (chiếm khoảng 30%), trên 35 tuổi (chiếm 30%); lao động nam dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 23%, trên 35 tuổi là 22%. Những ngành nghề có đông lao động đến làm thủ tục hưởng BHTN gồm: nhân viên bán hàng, kỹ thuật điện tử, kế toán, công nhân may mặc, hướng dẫn viên du lịch , kỹ thuật xây dựng…