Hà Nội xin giữ tiền thoái vốn doanh nghiệp làm đường sắt đô thị 100.000 tỉ đồng

Ngoài những chính sách đã được Ủy ban Thường vụ QH thống nhất trình ra QH tại phiên họp 44 hồi tháng 4, UBND TP.Hà Nội đề nghị bổ sung 3 chính sách đặc thù: HĐND TP.Hà Nội quyết định một số khoản thu phí (ban hành danh mục, tăng mức); ngân sách TP.Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất; ngân sách TP.Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp (DN) nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các DN của TP.

Báo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải cho biết, theo luật Ngân sách nhà nước 2017, các khoản thu từ CPH, thoái vốn DN là nguồn thu ngân sách mà TP được hưởng 100%. Tuy nhiên, do quá trình CPH, thoái vốn diễn ra từ trước năm 2017 nên số khoản đã thu hồi vẫn do UBND TP quản lý. Do đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách này đồng ý với đề xuất này của Chính phủ.