Hà Tiên: Bị trinh sát phát hiện, 3 tên buôn lậu chạy lên núi tẩu thoát

Chiều 26.1, tin từ Công an TP.Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết đơn vị đang tạm giữ 3 xe máy và 7.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập ; đồng thời tiếp tục điều tra, truy bắt 3 nghi can buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, qua công tác nắm tình hình địa bàn khu vực biên giới , lực lượng trinh sát Công an TP.Hà Tiên phát hiện 3 nghi can điều khiển xe máy chở theo nhiều thùng giấy chạy từ hướng cột móc 314 về khu vực núi C1, thuộc khu phố Bà Lý, P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên.

Khi đến gần khu vực Núi C1, bị công an ra hiệu lệnh yêu cầu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, cả 3 nhanh chóng bỏ xe và tang vật chạy lên núi tẩu thoát. Tang vật bỏ lại hiện trường gồm 7.000 bao thuốc lá lậu và 3 xe máy.

Theo Công an TP.Hà Tiên, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu được đơn vị thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, các nghi can buôn lậu vẫn hoạt động mạnh bởi lợi nhuận lớn; đầu nậu buôn lậu ẩn sâu, không lộ diện mà chủ yếu chỉ phát hiện được các nghi can vận chuyển liều lĩnh, manh động, ngoan cố chống trả hoặc vứt bỏ hàng tẩu thoát.