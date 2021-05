Hà Tĩnh dỡ phong tỏa 1 khu dân cư là nơi ở của ca nhiễm Covid-19

Tối nay, 10.5, trao đổi với Thanh Niên, thượng úy Nguyễn Văn Cường, Trưởng Công an xã Việt Tiến (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết lúc 20 giờ 15 cùng ngày, được sự chỉ đạo của ngành chức năng H.Thạch Hà và chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã Việt Tiến phối hợp với Công an H.Thạch Hà đã tiến hành dỡ phong tỏa nơi sinh sống của 30 hộ dân với 95 nhân khẩu ở thôn Việt Yên