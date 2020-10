Hai bệnh nhân người Việt đầu tiên được ghép ruột thành công

Một trong hai bệnh nhân được ghép tạng (ruột non) là anh Nguyễn Văn D. (42, tuổi kỹ sư máy tính) quê ở H.Thạch Thất, Hà Nội, sống tại TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật ổ bụng 5 lần tại một số bệnh viện vì bị viêm phúc mạc do thủng đại tràng, tắc ruột . Trong quá trình điều trị, từ tháng 5.2007, bệnh nhân đã phải cắt ruột khối lượng lớn nên chiều dài ruột non còn lại chỉ khoảng 80 cm (trong khi ruột của người bình thường dài trung bình 5 - 6 m). Bệnh nhân này đã bị suy ruột non không hồi phục do hội chứng ruột ngắn týp 1.