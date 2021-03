Hai bố con từ Hải Dương về Mộc Châu không khai báo bị phạt 25 triệu đồng

Theo đó, ngày 24.2, hai bố con ông Nguyễn Hồng My và con trai là Nguyễn Quang Sáng (thường trú xã Tân Hương, H.Ninh Giang, Hải Dương) đã di chuyển bằng xe máy đến TT.Mộc Châu (H.Mộc Châu).

Mặc dù đang ở trong vùng dịch bị cách ly xã hội toàn tỉnh, nhưng bố con ông My đã không tuân thủ quy định, đi đến vùng không có dịch mà không thực hiện khai báo y tế. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 4 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, bố con ông Nguyễn Hồng My bị xử phạt 25 triệu đồng do không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng dịch thuộc nhóm A.