Hai chị em học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Chiều 1.1, ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp (H.Đức Trọng, Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai chị em ruột là học sinh Trường tiểu học Gần Reo bị đuối nước thương tâm trong hồ ở gần nhà.

Thông tin từ Phòng GD-ĐT H.Đức Trọng cho hay hai chị em là Liêng Hót Da My (9 tuổi, lớp 4B) và Liêng Hót Yăng My (7 tuổi, lớp 2B), con của ông Ha Tho My và bà Liêng Hót K’Dal (trú thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp).

Sáng 31.12.2019, hai chị em đi học bình thường nhưng đến đầu giờ chiều, điểm danh thấy vắng nên giáo viên chủ nhiệm đã liên lạc với gia đình để tìm kiếm. Gia đình cùng mọi người đi tìm thì phát hiện vụ việc thương tâm đã xảy ra tại một hồ nuôi cá và tưới nước trong xóm.

Nguyên nhân vụ việc, được biết do người em trai xuống tắm và bị đuối nước, thấy vậy người chị liền tìm cách kéo em lên, nhưng không may cả hai chị em đều bị đuối nước . Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, gia đình cùng mọi người tìm thấy và vớt thi thể 2 em lên.

Theo ông Thủy, vợ chồng ông Ha Tho My có 4 người con và gia đình này thuộc diện hộ nghèo ở xã. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, chính quyền địa phương cùng bà con đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu 15,8 triệu đồng cùng 2 quan tài; nhà trường cũng đã thăm hỏi động viên, đóng góp thêm kinh phí để gia đình lo hậu sự cho hai cháu.