Hải Dương: 3 công nhân cùng xã mắc Covid-19

Người thứ nhất là Chị N.T.T (31 tuổi, ở thôn Cao Dương), công nhân làm việc tại xưởng C2 Công ty TNHH During Việt Nam (khu công nghiệp Đại An mở rộng, thuộc H.Cẩm Giàng). Hàng ngày, chị T. đi làm ở công ty và đến nhiều nơi như chợ Đồng Bào (xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương), chợ Cốc (xã Gia Khánh)... Lực lượng chức năng đã truy vết được 20 trường hợp tiếp xúc gần với chị T.Người thứ 2 là anh P.V.Q (29 tuổi, ở thôn Cao Lý), làm việc tại xưởng 2 Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (khu công nghiệp Đại An, TP.Hải Dương). Sáng anh Q. đi làm, tối về nhà chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Lực lượng chức năng đã xác định được 10 trường hợp tiếp xúc gần với anh Q.Người thứ 3 là chị P.T.H (29 tuổi, ở thôn Cao Lý, vợ anh P.V.Q). Trước đây, chị H. làm ở Công ty TNHH M&S Vina (xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương), đến ngày 23.7 thì nghỉ việc, không tiếp xúc với ai thuộc diện nghi nhiễm. Ngày 28.7, chị T. bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH During Việt Nam (khu công nghiệp Đại An mở rộng). Ngày 2.8, chị H. đi xin việc tại Công ty TNHH sản phẩm giấy LEO (khu công nghệ kỹ thuật cao An Phát, Cẩm Giàng). Lực lượng chức năng xác định được 11 trường hợp tiếp xúc gần với chị H.Lãnh đạo xã Gia Khánh cho biết đã tạm thời phong toả, lập chốt kiểm soát tại 2 thôn Cao Lý và Cao Dương.