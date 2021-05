Hải Dương: Một người nhiễm Covid-19 từng đi chùa Tam Chúc

Chiều 6.5, CDC Hải Dương xác nhận tại Hải Dương đã phát sinh một ca nhiễm Covid-19 cộng đồng. Đó là anh Đ.D.T. ở xã Đức Chính, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo cơ quan chức năng, anh T. là lao động tự do, công việc phải đi lại nhiều. Ngày 25.4, anh T. đi H.Phù Cư, (tỉnh Hưng Yên) ăn cơm cùng một số người bạn. Ngày 26 và 27.4, anh đi tham quan chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam). Sau khi đi chùa Tam Chúc, anh T. xuống Hải Phòng thuê phòng ở khách sạn Bluesea trên đường Trung Lực, Q.Hải An ở cùng bạn. Sáng 30.4, anh T. có tới siêu thị Big C Hải Dương. Ngày 2.5, anh T. có biểu hiện ho, mệt mỏi, đi mua thuốc uống nhưng không khỏi. Sau đó, anh T. tiếp tục về khách sạn Bluesea ở đến 4.5 thì về Hải Dương. Ngày 4.5, anh T. đến khách sạn Sun thuê phòng để tự cách ly. Ngày 5.5, anh T. đi taxi Thành Đông đến Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Hải Dương làm xét nghiệm SARS-CoV-2 , kết quả dương tính.