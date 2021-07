Hai người chồng chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An, 'bỏ quên' vợ con tại Huế

Chiều 27.7, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau khi phát hiện 2 người phụ nữ cùng 3 con nhỏ bị 2 người chồng “bỏ quên” tại chốt kiểm soát dịch Phong Điền, lực lượng chức năng địa phương đã tạm thời bố trí cho những người này ở tạm trong nhà cộng đồng, hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng, đồng thời test nhanh kháng nguyên Covid-19

Lực lượng công an và y tế tại chốt cũng đã vận động quyên góp thực phẩm, nước uống, sữa, ít tiền để giúp cho hai gia đình này.

Hai người vợ cùng 3 con nhỏ bị 2 người chồng "bỏ quên" tại chốt kiểm soát dịch Phong Điền, Thừa Thiên - Huế ảnh: Bảo Trung

Lực lượng chức năng cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương của những người này là xã Nậm Cắn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) để khi tàu ra Nghệ An, chính quyền địa phương sẽ đón đi cách ly phòng dịch theo quy định.

Cũng theo ông Bách, sau khi sự việc xảy ra, qua tìm hiểu thì được biết, hai gia đình người Nghệ An này là đồng bào người dân tộc. Do hiểu biết tiếng Việt phổ thông hạn chế nên quá trình tiếp nhận và trung chuyển, những người này nhầm tưởng xe ô tô trung chuyển sẽ chở thẳng vợ con họ ra thẳng Nghệ An, nên khi nhận lại xe máy họ đã chạy thẳng ra Nghệ An.

Lực lượng chức năng của Thừa Thiên - Huế cũng đã liên lạc nhờ Công an Nghệ An liên lạc tìm hai người đàn ông trên. Thông tin ban đầu, 2 người này đã chạy xe máy tới chân cầu Bến Thủy 2 (địa phận xã Hưng Lợi, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) và đang dừng nghỉ tại đây.

Trước đó, anh Xồng Bá Định (21 tuổi, quê ở xã Nậm Cắn , H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một người đàn ông khác chở theo vợ con gồm 7 người (4 người lớn và 3 con nhỏ), chạy xe máy từ Bình Dương về quê nhà Nghệ An.

Ngày 26.7, khi đến chốt kiểm soát dịch ở đèo Hải Vân, những người đi xe máy được lực lượng phòng dịch của Thừa Thiên - Huế trung chuyển bằng xe khách qua Thừa Thiên - Huế.

Sau khi đến chốt kiểm dịch Phong Điền, xe trung chuyển dừng để xuống xe, anh Định cùng với người bạn đồng hành đã lấy xe máy chạy thẳng ra Nghệ An.

Sau khi phát hiện vợ con còn “mắc kẹt” ở Thừa Thiên - Huế, họ dừng nghỉ dọc đường để chờ đợi.