Hải Phòng chạy thử máy xét nghiệm Covid-19

Sáng 21.3, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, hôm nay, máy xét nghiệm Covid-19 vừa được lắp đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng sẽ được chạy thử. Dự kiến vào ngày mai, 22.3, máy xét nghiệm Covid-19 này sẽ chính thức hoạt động. Khi máy xét nghiệm hoạt động, tối đa có thể xét nghiệm được 288 mẫu trong 1 ngày.

Tại Hải Phòng đang có 1.128 người được cách ly tập trung tại 9 cơ sở, gồm: Ký túc xá trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng (số 3, đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồ Sơn (số 2 Lý Thánh Tông, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn), Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng (Khu I, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn), Trường cao đẳng Du lịch (xã Nam Sơn, huyện An Dương), Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương), Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Hải Phòng (quận Kiến An), Trung tâm Quân sự thành phố Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên), Khách sạn Công đoàn (quận Đồ Sơn) và Khách sạn Sinh viên Đại học Quản lý và Kinh doanh.