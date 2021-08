Hải Phòng: Cựu Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn 'đạo diễn' làm sai lệch hồ sơ vụ án

Vào các ngày 16.12.2020 và 15.1.2021, ông Tuấn chỉ đạo ông Cường xây dựng báo cáo, soạn thảo 3 quyết định xử phạt hành chính đối với 3 đối tượng trong vụ việc ở quán karaoke Hải Sơn 89 và tự mình ký vào các quyết định đó để hợp thức hóa hồ sơ.

Toàn bộ hồ sơ lập trước đó cùng tang vật đã thu giữ được của vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 xảy ra vào ngày 13.11.2020 bị tiêu hủy.

Theo Cơ quan điều tra của VKSND tối cao, dưới sự chỉ đạo của các bị can Tuấn và Cường, các cán bộ được phân công tham gia giải quyết vụ việc cho các đối tượng có mặt trong quán karaoke Hải Sơn 86 đã phải tự viết bản kiểm điểm theo hướng không thu giữ ma túy, không sử dụng ma túy, âm tính với ma túy và ký vào biên bản ghi lời khai, biên bản kiểm tra ma túy chưa có ghi nội dung gì.

Cũng dưới sự chỉ đạo của bị can Tuấn, bị can Đỗ Hữu Dũng, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Đồ Sơn, đã chỉ đạo cán bộ trong đội thực hiện hành vi viết lại biên bản ghi lời khai, biên bản xét nghiệm ma túy để trống phần nội dung nhưng lại có chữ ký của các đối tượng, không đúng với bản chất vụ việc kiểm tra quán Karaoke Hải Sơn 86.

Bị can Đinh Đình Việt, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an Q.Đồ Sơn, dưới sự chỉ đạo của bị can Tuấn đã phối hợp với bị can Cường chỉ đạo cán bộ trong đội thực hiện hành vi viết lại biên bản ghi lời khai, biên bản xét nghiệm ma túy chưa ghi nội dung nhưng có chữ ký của các đối tượng về việc không thu giữ ma túy, không sử dụng ma túy và âm tính với ma túy để hợp thức hóa hồ sơ.

Bị can Nguyễn Viết Công và bị can Vũ Duy Thanh (đều nguyên là cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Đồ Sơn), dưới sự chỉ đạo của các ông Nguyễn Hữu Cường và Đỗ Hữu Dũng, đã viết lại biên bản kiểm tra hành chính theo hướng không phát hiện người, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rồi cùng nhau ký xác nhận vào biên bản.

Căn cứ vào kết luận điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Cường, Đỗ Hữu Dũng, Đinh Đình Việt, Nguyễn Việt Cường và Vũ Duy Thanh về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc theo điểm b khoản 3 điều 375 bộ luật Hình sự.