Theo văn bản ra ngày 25.3, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ sở như kể trên tạm dừng hoạt động từ 25 - 31.3. Đây là biện pháp mà UBND thành phố Hải Phòng áp dụng để kiểm soát dịch Covid-19

Cũng trong khoảng thời gian này, các cơ quan, đơn vị... ở Hải Phòng hạn chế hội họp để tập trung tối đa cho công tác chống dịch Covid-19

Hải Phòng tạm dừng hoạt động hàng quán có công suất phục vụ trên 30 người Ảnh Lê Tân

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 25.3, UBND thành phố Hải Phòng triển khai 6 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19 tại các cửa ngõ trên địa bàn để vào thành phố.

Đó là các vị trí tại Trạm thu phí quốc lộ 5 (huyện An Dương), phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - nhánh xuống quốc 10 (huyện An Lão), phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - nhánh xuống đường 353 (quận Dương Kinh), phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - nhánh xuống đường 356 (quận Hải An), chân cầu Nghìn trên quốc lộ 10 (huyện Vĩnh Bảo) và chân cầu Đá Bạc trên quốc lộ 10 (huyện Thủy Nguyên).

Thêm 11 ca mới, Việt Nam có 132 bệnh nhân nhiễm virus corona

Hành khách đi xe khách vào Hải Phòng phải dừng lại ở chốt kiểm dịch để do thân nhiệt, khai báo y tế Ảnh Lê Tân

Các chốt sẽ làm nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người vào thành phố tập trung trên các phương tiện vận tải hành khách.

Lực lượng trực ở chốt sẽ đo nhiệt độ, xác định người nghi nhiễm bệnh và tổ chức giám định y tế ngay tại chỗ (xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài trở về).

Người có thân nhiệt trên 37,5 độ C và người nước ngoài sẽ được yêu cầu cách ly tại chỗ để cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe, lấy khai báo y tế, lý trình đã di chuyển Ảnh Lê Tân

Đồng thời, các chốt kiểm dịch cũng sẽ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải công cộng vào thành phố, đảm bảo tất cả các hành khách đeo khẩu trang , phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Mỗi chốt bố trí 4 ca làm nhiệm vụ 24/24 giờ và chấm dứt hoạt động sau khi có quyết định của UBND thành phố Hải Phòng.

Các phương tiện vào Hải Phòng cũng được khử khuẩn Ảnh Lê Tân

Thượng tá Đỗ Văn Thưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện An Lão (làm nhiệm vụ ở chốt phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - nhánh xuống quốc 10), cho biết: “Theo quy định, quân số mỗi chốt là 8 người. Trong ngày đầu ra quân, chúng tôi huy động 50 người để hướng dẫn người dân. Trong sáng nay, 25.3, nhiều người có nhiệt độ cao, người nước ngoài đã được phát hiện để tiếp tục kiểm tra sức khỏe, lấy khai báo y tế”.

Tính đến 12 giờ ngày 25.3, Hải Phòng chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 Ảnh Lê Tân

Theo Sở Y tế TP.Hải Phòng, tính đến 12 giờ ngày 25.3, thành phố chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19.