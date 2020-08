2 tàu cá Đà Nẵng và 3 tàu cá Quảng Nam khai thác thủy sản trái phép

Chiều nay, 30.8, thiếu tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết đơn vị này vừa phối hợp Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bắt giữ 2 tàu cá của ngư dân TP.Đà Nẵng và 3 tàu cá của ngư dân Quảng Nam về hành vi khai thác thủy hải sản trái phép tại vùng biển ven bờ TP.Hội An.

Lực lượng chức năng kiểm tra người và phương tiện khai thác trái phép ẢNH: NAM THỊNH

Theo đó, vào tối 29.8, lực lượng tuần tra kiểm soát của 2 đơn vị phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện đang sử dụng giã cào để khai thác hải sản trái phép, gồm: tàu ĐNa-90784 (công suất 730 CV) do ông Đoàn Văn Nhanh (39 tuổi) làm chủ, trên tàu có 3 thuyền viên; tàu ĐNa-31312 (công suất 60 CV) do ông Trần Phú Thọ (41 tuổi, cả hai đều ở P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm chủ, trên tàu có 2 thuyền viên.

Cùng thời gian trên, lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ 3 phương tiện (không có số đăng ký) đang khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức pha xúc, gồm: tàu cá do ông Phạm Tuấn (46 tuổi) làm chủ, trên tàu có 4 lao động; tàu cá do ông Phạm Nguyễn Phan Anh (32 tuổi) làm chủ, trên tàu có 4 lao động và tàu cá do ông Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, cả 3 chủ phương tiện đều ở xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) làm chủ, trên tàu có 3 lao động.

Thiếu tá Nguyễn Hoang cho biết, theo quy định, những tàu cá dã cào không được phép đánh bắt gần bờ, những các tàu nói trên vẫn cố tình khai thác, đánh bắt gần bờ, tận diệt thủy hải sản, có cả những hải sản nhỏ.

Hiện các tàu cá khai thác thủy hải sản trái phép đang được điều tra, làm rõ.