Hàn Quốc gia hạn cư trú 30 ngày cho lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng

Ngày 23.7, Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH, cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, một số lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (c hương trình EPS ) đã kết thúc thời hạn hợp đồng hoặc thời hạn cư trú chưa thể về nước do chưa có chuyến bay.