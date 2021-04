Hàng chục người Trung Quốc 'lọt' từ phía bắc vào Tây Ninh

Ngày 6.4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trương Thị Lan (39 tuổi) và Bùi Văn Đỡ (37 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép . Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 15 ngày 5.4, tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận (H.Bến Cầu), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an H.Bến Cầu và Công an TX.Trảng Bàng bắt quả tang Đỡ đang chở 11 người Trung Quốc (TQ) trên ô tô 7 chỗ với mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Khai thác nhanh, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Lan.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Tuấn Phong (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Trịnh Hoàng Phúc (27 tuổi, ngụ An Giang) và Trần Phan Vinh (31 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép . Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 17.3, trong lúc tuần tra, Công an H.Bến Cầu phát hiện 3 ô tô trên tỉnh lộ 786 đoạn thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, công an xác định Phúc và Vinh mỗi người điều khiển taxi chở 7 người TQ, Phong điều khiển xe dịch vụ 16 chỗ, chở 18 người TQ. Công an tiến hành lập biên bản và đưa toàn bộ 32 người TQ trên 3 xe đi cách ly theo quy định.