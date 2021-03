Hàng loạt phụ nữ tố bị sàm sỡ ở hồ Tây: Triệu tập 3 thiếu niên

Chiều 5.3, thông tin từ Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã triệu tập 3 thiếu niên liên quan đến tố cáo của nhiều phụ nữ ngoại quốc về việc bị sàm sỡ, tấn công khi đi dạo quanh hồ Tây

3 thiếu niên bị triệu tập cùng trú tại P.Nghĩa Đô (Q.Cầu Giấy), gồm: N.N.H (15 tuổi), N.D.L (16 tuổi) và Đ.T.Đ (16 tuổi).

Tại cơ quan công an, bước đầu 3 thiếu niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, cho biết 3 thiếu niên này đang bị lưu giữ tại Công an Q.Tây Hồ để tiếp tục làm rõ những vấn đề liên quan, xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an P.Quảng An ( Q.Tây Hồ ) tiếp nhận đơn trình báo của 4 phụ nữ ngoại quốc (3 người trú tại P.Quảng An, 1 người trú tại P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ) về việc bị nhóm thanh, thiếu niên khoảng 15 - 20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.