Hàng loạt sai phạm trong mua sắm thiết bị phòng chống Covid-19 tại Thái Bình

Theo KLTT, Sở Y tế Thái Bình đã chỉ định thầu đối với 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế nhưng khi ký hợp đồng thì giá đều giảm so với giá chỉ định. Cụ thể, gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại CDC Thái Bình Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc trúng với mức giá 6,48 tỉ đồng, khi ký hợp đồng được điều chỉnh xuống còn 5,8 tỉ đồng. Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình và Bệnh viện (BV) Nhi Thái Bình Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và công nghệ VN trúng với mức giá 19,3 tỉ đồng, khi ký hợp đồng đã điều chỉnh giảm còn 17,9 tỉ đồng. Gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 11 BVĐK tuyến huyện Công ty TNHH sản xuất thương mại Trần Lê trúng với giá 20,6 tỉ đồng, khi ký hợp đồng cũng giảm còn 18,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cuộc thanh tra này được tiến hành sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc do phát hiện nhiều địa phương có sai phạm trong mua sắm thiết bị máy xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, KLTT của Thanh tra tỉnh Thái Bình đã không nêu rõ thiết bị máy xét nghiệm do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc cung cấp cho CDC Thái Bình là loại máy gì, xuất xứ từ đâu; đồng thời cũng không đề cập lý do sau khi trúng thầu lại điều chỉnh giá (?!).