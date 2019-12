Hàng loạt tàu cá vỏ thép ‘chìm bất thường’?

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh này giao Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan điều tra việc một số tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP bị chìm đắm bất thường trong thời gian qua.

Gia tăng đột biến các vụ chìm tàu

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công ty bảo hiểm Pjico Ảnh: Hoàng Trọng

Ông Trần Châu cũng đề nghị Công ty bảo hiểm Pjico làm việc với Sở NN-PTNT, ngân hàng thương mại và chủ tàu sớm họp bàn và triển khai bán bảo hiểm cho tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, ông Châu cũng giao Sở NN-PTNT tỉnh này phối hợp với Công ty bảo hiểm Pjico nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để bán bảo hiểm cho các chủ tàu.

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết đến ngày 1.1.2020, tỉnh này sẽ có 37 tàu vỏ thép hết hạn bảo hiểm và đến tháng 7.2020 thì toàn bộ 57 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 đều hết hạn bảo hiểm. Từ tháng 8 đến nay, Công ty bảo hiểm Pjico chi nhánh Bình Định (Pjico Bình Định) đã thu thập hồ sơ 12 tàu cá vỏ thép của ngư dân Bình Định gửi về Tổng công ty Bảo hiểm Pjico để xin ý kiến bán bảo hiểm nhưng chưa nhận được trả lời.

Theo ông Phạm Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Pjico, thời gian qua, số vụ tổn thất tàu cá trên biển ngày một gia tăng khiến các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thua lỗ và l uật thủy sản 2017 có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 có một số quy định mới cũng gây vướng mắc trong quá trình bán bảo hiểm, đặc biệt là quá trình giải quyết bồi thường bảo hiểm cho tàu cá.

“Tại tỉnh Bình Định, trong thời gian vừa qua có sự gia tăng đột biến về các vụ chìm tàu, gây tổn thất toàn bộ nhưng không kiếm được xác tàu để làm rõ nguyên nhân. Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, dù chưa phải là mùa mưa bão cũng đã liên tiếp xảy ra 7 vụ tổn thất toàn bộ do chìm tàu, chủ yếu là không kiếm được xác tàu. Con số này chiếm 2% tổng số vụ bồi thường tổn thất toàn bộ do Pjico Bình Định triển khai từ đầu chương trình đến nay. Tổng số thiệt hại do vụ thiệt hại 7 tàu này lên đến 40 tỉ đồng”, ông Hải nói.