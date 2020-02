Hàng ngàn thanh niên ở Sóc Trăng, Bạc Liêu lên đường nhập ngũ

Năm nay, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 1.000 thanh niên nhập ngũ và giao quân cho các đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 100 quân; Sư đoàn Bộ binh 330 là 610 quân; Sư đoàn Bộ binh 4 là 60 quân; Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 là 40 quân; Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) 70 quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 60 quân; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 60 quân. Đối với lực lượng công an có 200 quân, trong đó Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) 30 quân, Công an tỉnh 170 quân.