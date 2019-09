Hàng trăm cảnh sát tham gia vụ khám xét, bắt hai 'sếp' Công ty Alibaba

Đến 18 giờ 30 ngày 18.9, trụ sở công ty Alibaba (120 - 122 đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh) vẫn bị hàng trăm cảnh sát cơ động, Công an P.Hiệp Bình Chánh, Công an Q.Thủ Đức phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Anh em chủ tịch công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị bắt

Bên trong trụ sở này, Bộ Công an đọc lệnh bắt, ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) và ông Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty), khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại đây.

Cổng trụ sở Công ty Alibaba được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt Ảnh: Công Nguyên

Theo ghi nhận PV Thanh Niên, khoảng 14 giờ ngày 18.9, trên tuyến đường Kha Vạn Cân gần trụ sở công ty Alibaba , hàng trăm cảnh sát cơ động, Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã phong tỏa, cấm tất cả các xe, người qua lại, ra vô khu vực này.

Tại cổng Công ty Alibaba phía đường Phạm Văn Đồng cũng bị phong tỏa tương tự. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, chụp ảnh đều bị cảnh sát ngăn lại. Giao thông qua khu vực này bị rối loạn.

Đến 18 giờ cùng ngày (18.9), công an vẫn phong tỏa khu vực trụ sở công ty Alibaba. Tại đây có 10 chiếc xe chở cảnh sát cơ động, nhiều ô tô biển số xanh đậu trước cổng công ty Alibaba. Công an Q.Thủ Đức, Công an P.hiệp Bình Chánh cũng được điều động hỗ trợ bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông.

Cảnh sát không cho bất cứ người dân nào ra vô khu vực công ty Alibaba Ảnh: Phạm Thu Ngân

Theo cán bộ tham gia bảo vệ hiện trường, thì việc huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia vụ việc nhằm bảo đảm an ninh trật tự khu vực xung quanh, cũng như tại công ty Alibaba trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, công an cũng đưa tra tình huống trên 1.000 nhân viên công ty Alibaba có thể gây mất trật tự khi công an đang làm việc.

Rất nhiều xe cảnh sát dừng trước cổng trụ sở công ty Alibaba Ảnh: Phạm Thu Ngân

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trụ sở này được Công ty Alibaba thuê với giá 450 triệu đồng/tháng, có khoảng 1.700 nhân viên đang làm việc mỗi ngày.

Trước đó, UBND P.Hiệp Bình Chánh đã nhiều lần gửi văn bản cầu cứu UBND Q.Thủ Đức đề nghị hỗ trợ kiểm tra tình hình hoạt động của công ty Alibaba.