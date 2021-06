Hành khách 'côn đồ' đánh tài xế taxi: Nghi can cùng vợ con đã rời khỏi địa phương

Ngày 28.6, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục truy tìm nghi can vụ hành khách "côn đồ" đánh nam tài xế taxi xảy ra vào khuya ngày 23.6 được dư luận đặc biệt quan tâm khi clip sự việc được đăng tải trên mạng xã hội

Kinh hãi cảnh tài xế taxi bị hành khách hành hung trên xe

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can đánh tài xế là Nguyễn Chí Hiếu (34 tuổi, ở trọ tại P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, tuy nhiên người này hiện đã rời khỏi nơi trọ trước đó.

Theo Công an TP.Đồng Xoài: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đồng Xoài đã phối hợp công an P.Tân Bình, Công an P.Tân Xuân tiến hành truy xét nhanh những người tình nghi, qua xác minh ban đầu xác định Nguyễn Chí Hiếu, 34 tuổi (chưa xác định quê quán), thuê trọ tại P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài là nghi can gây ra vụ việc. Hiếu có 1 vợ và 2 con.

Nghi can Hiếu Ảnh do công an cung cấp

Theo đại diện lãnh đạo TP.Đồng Xoài “Sau khi anh N.V.T lên trình báo tại công an P.Tân Bình, Công an TP.Đồng Xoài đã phối hợp các lực lượng đến nơi Nguyễn Chí Hiếu ở trọ tại P.Tân Xuân, tuy nhiên Hiếu đã bất ngờ rời khỏi phòng trọ. Cùng với đó, vợ và 2 con của Hiếu cũng đã rời đi trước thời điểm cơ quan công an đến”.

“Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên việc triển khai các lực lượng, phối hợp để truy tìm đối tượng trên địa bàn các tỉnh thành khác gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tổ chức truy tìm để sớm xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định”, vị đại diện Công an TP.Đồng Xoài cho biết thêm.

Tài Xế N.V.T (bên trái) trình báo tại cơ quan công an ẢNH: HOÀNG GIÁP

Như tin Thanh Niên đã đưa, ngày 25.6, clip ghi lại hình ảnh nam hành khách có hành vi 'côn đồ' liên tục chửi, hành hung rất thô bạo đối với tài xế taxi (chưa rõ lý do), được đăng tải trên mạng xã hội. Phía sau xe có 2 người phụ nữ và 1 trẻ em, có can ngăn nhưng nam hành khách ngồi ghế phụ phía trước này vẫn tiếp tục hành đấm, đạp tài xế gây thương tích.

Theo clip này, chiếc taxi 4 chỗ chở 4 hành khách gồm: 2 khách nữ và 1 trẻ em, 1 nam hành khách.

Khi chiếc xe đang di chuyển, nam hành khách nói chuyện với tài xế. Nói chuyện được vài câu, nam hành khách hùng hổ chửi bới, đánh tài xế taxi một cách rất thô bạo.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xử lý nghiêm vụ việc ẢNH: CẮT MÀN HÌNH

Dù được những người trong xe can ngăn, nhưng nam hành khách vẫn dùng tay, chân đánh liên tục vào đầu, mặt và người của tài xế taxi. Sau đó, tất cả khách bỏ xuống xe.

Theo anh T., clip được ghi lại vào khoảng 23 giờ 30 ngày 23.6. Anh T. lái taxi đến đón khách từ đường Lê Duẩn (P.Tân Bình) đi về một nhà nghỉ trên địa bàn P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài). Tuy nhiên khi đi được một đoạn, đến đường Hùng Vương (P.Tân Bình), bất ngờ nam hành khách to tiếng, gây sự và hành hung anh T.