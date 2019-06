Hành khách gây rối ở sân bay Thọ Xuân chỉ bị đề nghị xử lý hành chính

Ngày 8.6, Công an H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết sau khi xác minh, đơn vị này kết luận “không đủ yếu tố cấu thành tội phạm” và đã chuyển hồ sơ cho Cảng hàng không miền Bắc để xử lý hành chính đối với hành khách Lê Văn Hùng (38 tuổi, ngụ xã Xuân Quang, H.Thọ Xuân) về hành vi gây mất trật tự.

Theo Công an H.Thọ Xuân, khoảng 20 giờ 25 ngày 1.6, Lê Văn Hùng đến Cảng hàng không Thọ Xuân để làm thủ tục đi chuyến bay VJ247.

Tại điểm kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay, giữa Hùng và chị Lê Thị Thảo, nhân viên an ninh hàng không, xảy ra mâu thuẫn, nên hành khách này chửi bới chị Thảo, gây mất trật tự.

Anh Chu Đình Tâm, nhân viên an ninh , đến can ngăn và Hùng đã đặt tay lên vai anh Tâm. Thấy vậy, anh Tâm đã quật ngã Hùng, khống chế và cùng với 2 nhân viên an ninh khác còng tay hành khách này đưa vào phòng làm việc.