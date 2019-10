Hậu quả nhãn tiền của thói côn đồ mạng xã hội: Dẫu hối hận vẫn vào… trại giam

Trên thực tế, trước đó từng xảy ra nạn côn đồ mạng xã hội với kiểu hành xử bất chấp luật pháp, “thay trời hành đạo” và đã phải nhận lấy hậu quả nhãn tiền, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Từ “chặt chém” 2 chai nước giá 60.000 đồng…

Điển hình là vụ việc băng nhóm côn đồ mạng xã hội hung tợn đi nhiều xe máy tìm đến quán cơm Bảo Châu ở xã Nhựt Chánh, H. Bến Lức (Long An), sau đó cầm cây đập phá hư hỏng nhiều tài sản tại quán, dù nhóm này không liên quan đến việc quá “chặt chém” giá nước uống.

Chủ quán Bảo Châu là bà Lê Thị Kim Huệ (34 tuổi, ngụ Cần Thơ) cùng chồng Trần Văn Ngoan (42 tuổi, ngụ ấp Tầm Long, xã Trí Bình, H.Châu Thành, Tây Ninh) có đăng ký giấy phép kinh doanh

Sự việc phát sinh phức tạp từ chiều ngày 1.5, khi anh Q.M (38 tuổi) cùng vợ C.D (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) đi về quê nghỉ lễ ở Bến Tre, và quay trở về lại nhà ở TPHCM. Trên đường đi, do trời chuyển mưa, đi đường xa khá mệt, nên đôi vợ chồng này quyết định ghé vào quán Bảo Châu có nhiều võng ven quốc lộ 1 (đoạn ấp 3, xã Nhựt Chánh, H. Bến Lức, Long An) nằm nghỉ.

Vợ chồng anh Q.M gọi 2 chai nước ngọt hiệu Number One, loại chai thủy tinh để uống. Sau đó, bà Huệ mang ra, tính giá 60.000 đồng. Thấy giá quá đắt, chị C.D mới nói bán như vậy chắc khách uống một lần rồi đi luôn. Dù trả tiền xong, nhưng vợ chồng anh Q.M lên võng nằm ngã lưng cho đỡ mệt. Lúc này, có khách nằm kế bên cho hay “trước đây quán từng bán tô hủ tíu đến 100.000 đồng, họ ăn xong rồi… chạy đi không kịp”.

Nghe khách nói chuyện với nhau về nạn bán hàng kiểu “chặt chém” giá cả, bà Huệ tiến lại gần, lên tiếng cự cãi, rồi đe dọa và đuổi khách ra khỏi quán. Cùng lúc nhìn ra trước sân thấy có mấy tay dạng “anh chị” xăm trổ đầy người bước tới gần, chưa kịp phản ứng, anh Q.M bị 2 đối tượng nhào đến tấn công làm chảy máu ở vùng đầu.

Ngay sau đó, Công an xã Nhựt Chánh (H.Bến Lức) cử lực lượng đến mời 2 bên liên quan về trụ sở làm việc, để lập hồ sơ xử lý. Vợ chồng anh Q.M được công an xã sử dụng xe ô tô đưa về tận nhà ở TP.HCM để đảm bảo an toàn.

Quán Bảo Châu bị đập phá hư hỏng nặng tài sản do nhóm côn đồ mạng xã hội "thay trời hành đạo" KHÔI NGUYÊN

Đến côn đồ mạng xã hội… lộng hành

Sáng hôm sau, Dương Hoài Phong (30 tuổi) và Ngô Minh Khánh (23 tuổi, cùng ngụ H.Bến Lức, Long An ) đang quản lý tại tiệm game bắn cá tại thị trấn Bến Lức đọc thấy thông tin về vụ “chặt chém” giá cả trên mạng xã hội, liền bộc phát thói côn đồ. Dù cả 2 “nhân vật” này hoàn toàn không liên quan đến chủ quán Bảo Châu ở ấp 2, xã Nhựt Chánh, nhưng muốn thể hiện “nghĩa hiệp” ra tay “dẹp loạn”, liền điện thoại cho Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức) cùng tham gia đi “phá quán cho… bõ ghét”.

Do có thành viên trong nhóm của Phong sợ “đấu” không lại chủ quán “chặt chém”, chúng điện thoại “mời thêm” 7 đồng bọn được coi là “giang hồ” trên mạng xã hội cùng tham gia. Thay vì từ chối việc làm dễ bị đi…ở tù, nhóm côn đồ ai cũng muốn mình “nổi tiếng” nên đều “gật đầu”, sau đó hẹn thời gian cùng đi “hành xử trong vòng… 30 nốt nhạc”.

“Phá quán vợ chồng con mẹ chặt chém này chơi”, “Nó làm mang tiếng quê hương mình, mình phải xử nó cho biết”… Đó là “thông điệp” mà Phong tụ tập đồng bọn côn đồ mạng xã hội tham gia vụ đập phá quán ăn.

Khoảng 18 giờ ngày 2.5, nhóm côn đồ “mạng” chạy xe máy tập trung ngay ngã ba Bình Ảnh thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (Long An), rồi chạy xe lên quán Bảo Châu cách đó hơn 2 cây số. Vào tới nơi chỉ thấy có bà Huệ, chẳng cần hỏi lý do hoặc lên tiếng cảnh cáo, 2 đối tượng được cho là cầm đầu lập tức cầm hung khí xông vào “vô tư” đập phá bàn ghế, ly chén, tủ kiếng đựng thức ăn...

Vợ chồng chủ quán Bảo Châu hoảng hồn thoát ra phía sau, ông Lê Văn Cầm (cha bà Huệ) bán tiệm giải khát gần đó chạy đến can thiệp, cũng bị nhóm côn đồ đánh gây thương tích ở đầu và tay, phải đi bệnh viện cấp cứu...

Gây án xong, nhóm côn đồ mạng xã hội lên xe chạy đi về hướng thị trấn Bến Lức (H.Bến Lức), rồi chia tay nhau, khi đã thực hiện xong hành động “trả thù” cho người không hề quen biết. Hình ảnh phá quán ăn “chặt chém” liền sau đó cũng được tung lên mạng với thái độ hả hê của những kẻ côn đồ mạng xã hội.

Không ít cư dân mạng cho rằng “đập phá như vậy là đáng đời vợ chồng làm ăn không lương thiện”; một số ý kiến phản bác lại, thậm chí lên án, bởi cho rằng “việc vô cớ đập phá, đánh người như vậy là hành động phạm pháp”.

Dẫu hối hận, vẫn phải vào… trại giam

Sau khi ghi nhận toàn bộ tài sản hư hỏng của quán Bảo Châu, Hội đồng định giá H.Bến Lức xác định thiệt hại tổng cộng 4,5 triệu đồng, và khẳng định có đủ cơ sở để công an xử lý hình sự.

Ngày 17.5 (15 ngày sau vụ côn đồ mạng xã hội “phá quán cho… bõ ghét”), Công an H.Bến Lức quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 kẻ “chủ xị” là Dương Hoài Phong và Ngô Minh Khánh về tội hủy hoại tài sản. Một số đối tượng liên quan tham gia, nhưng không trực tiếp đập phá quán mà chỉ “hô hào, cổ vũ”, công an phân loại để làm rõ, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an H.Bến Lức, khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương Hoài Phong và Ngô Minh Khánh đều tỏ ra hối hận về kiểu hành xử côn đồ của chính họ. Khi đọc trên mạng thấy mọi người ai cũng đều lên án kiểu làm ăn “chặt chém” rồi đánh khách, Phong và Khánh “muốn dạy cho vợ chồng chủ quán bài học nhớ đời để sau này hết chặt chém mang tiếng dân H.Bến Lức”.

Chính suy nghĩ “thay trời hành đạo” như vậy, nên cả bọn cùng ngang nhiên hành xử kiểu côn đồ, bất chấp hậu quả xảy ra.

Các cơ quan tố tụng H.Bến Lức (Long An) đang hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa ra xét xử hành vi côn đồ của băng nhóm mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Dương Hoài Phong và Ngô Minh Khánh cầm đầu băng nhóm côn đồ quậy phá quán, đang đối diện hình phạt nghiêm khắc của pháp luật

