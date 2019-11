Hiệu trưởng xin nghỉ việc trước ngày Ủy ban Kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra

Chiều 5.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho biết cách đây khoảng 2 tuần, đơn vị đã nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Lương Văn Vui, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Trần Anh Tuấn, ông Lương Văn Vui xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 năm 2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, nếu nghỉ theo diện này có nhiều nội dung liên quan, chẳng hạn như do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, do năng lực công tác hay do sắp xếp bộ máy dôi dư..., nên Sở Nội vụ đang yêu cầu ông Vui cung cấp đầy đủ hồ sơ để Sở thẩm định, rồi mới trình UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Anh Tuấn cũng cho rằng, việc ông Lương Văn Vui xin nghỉ hoàn toàn không liên quan đến kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

“Nghỉ việc là chuyện hết sức bình thường của một người cán bộ công chức. Tuy nhiên, vấn đề là họ nghỉ việc theo diện gì, thì cơ quan tham mưu phải thẩm định cho kỹ, đủ điều kiện thì giải quyết cho người ta nghỉ”, ông Trần Anh Tuấn nói.

Nói về nguyên nhân xin nghỉ việc, ông Lương Văn Vui cho hay bản thân nghỉ vì lý do cá nhân và sức khỏe không còn tốt. Hiện ông đã nộp đơn cho nhà trường vào cuối tháng 8.2019. Đơn cũng được nhà trường chuyển lên cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Trước thông tin Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã thông báo kết quả kiểm tra tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ông Lương Văn Vui cho rằng đơn ông gửi trước thời điểm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố kết quả kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố hồi tháng 9.2019.

Trước đó, ngày 13.3.2014, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đợt thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Kết quả là ông Lương Văn Vui (55 tuổi), nguyên Phó giám đốc Trung tâm đào tạo phát triển nguồn chất lượng cao tỉnh Quảng Nam, trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Ngày 17.3.2014, UBND tinh Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố chức danh Hiệu trưởng của Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.