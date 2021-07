Hỗ trợ tiền cho lao động bị ảnh hưởng Covid-19 tại Bình Định: Không để sót ai!

Ngày 17.7, UBND TX.Hoài Nhơn tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/ 2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ . Theo đó, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/hộ.

Theo bà Phạm Thị Tỏ (44 tuổi, ở thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ), hầu hết các trường hợp được xét duyệt hỗ trợ trong đợt đầu tiên tại địa phương đều là lao động tự do, có hoàn cảnh khó khăn như bán vé số , ve chai, làm thuê… bị mất việc do dịch Covid-19 bùng phát. Bà Tỏ làm nghề thu mua vè chai. Chồng bà Tỏ trước kia đi biển nhưng từ đầu năm đến nay bị ốm, phải ở nhà. Con gái bà Tỏ nhận hàng về may gia công tại nhà, con trai làm công nhân cho một công ty chuyên gia công hàng mây tre tại TX.Hoài Nhơn. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 , bà Tỏ và 2 con phải nghỉ làm gần 20 ngày nay.