Người bán vé số dạo bị cắt giảm hoa hồng

Những ngày này, hầu như người bán vé số dạo nào cũng than thở về việc tiền hoa hồng (tiền thù lao) dầm mưa dãi nắng đi bán từng tờ vé số của họ bỗng dưng bị cắt giảm.

Theo bà Hường, để bán được 200 tờ vé số/ngày, 6 giờ rưỡi bà đã ra khỏi nhà và đi miết tới 15 - 16 giờ, sau đó tiếp tục bán xuyên đêm tới 2 - 3 giờ hôm sau mới về...

Nhiều đại lý cấp 2, cấp 3 XSKT khu vực miền Nam cũng than thở dạo này họ phải lấy vé số từ đại lý cấp 1 với giá cao hơn trước. Để giữ nguyên lợi nhuận, họ “chuyển giao” toàn bộ thiệt thòi đó cho người bán dạo. Cạnh đó, cũng có một số ít đại lý lo bị mất bạn hàng nên không (chưa) tăng giá hoặc tăng giá phần nào, để san sẻ khó khăn với người bán dạo.

Bà T., chủ đại lý vé số cấp 3 ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM, cho biết lâu nay bà lấy vé số tại một đại lý cấp 1 ở Q.Tân Bình. Từ ngày 1.4, đại lý cấp 1 giảm hoa hồng của bà T. ở mức 7.000 đồng/100 tờ vé số. Sau mấy hôm “chịu trận” một mình, từ ngày 5.4, bà T. quyết định “chia” cho người bán vé số dạo cùng gánh.

Theo đó, cứ 100 tờ vé số bán ra, bà T. chịu giảm lợi nhuận 2.000 đồng, người bán vé số dạo bị giảm hoa hồng 5.000 đồng. Tức là, người bán vé số dạo chỉ hưởng được 115.000 đồng/100 tờ (thay vì được 120.000 đồng như trước). Bà T. rầu rĩ: “Đại lý cấp 1 nói họ ưu tiên cho tôi, những chỗ khác họ giảm hoa hồng nhiều hơn. Họ bảo tôi muốn lấy vé thì lấy, còn không thì họ cũng... không cần. Chúng tôi sợ bị cắt vé, không có vé bán nên đành chấp nhận”.

Tại đại lý vé số T.Đ (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM), từ ngày 1.4, hoa hồng của người bán vé số dạo giảm 10.000 đồng/100 tờ. Ông Thành - chủ đại lý, tâm tư: “Bị giảm thu nhập, nhiều người bán vé số dạo bất bình phản đối. Tụi tui đâu muốn làm vậy, tại đại lý cấp 1 điều chỉnh hoa hồng thì mình cũng phải thực hiện theo giá mới. Có những nơi giảm hoa hồng của người bán dạo 20.000 - 30.000 đồng/100 tờ”.

Một chuyên viên kỳ cựu trong ngành XSKT khu vực miền Nam quả quyết: “Các đại lý cấp 2, cấp 3 cũng than phiền chuyện này vì họ đâu muốn như vậy và họ đâu hưởng lợi gì. Do đại lý cấp 1 tăng giá, nên các đại lý cấp 2, cấp 3 cũng phải tăng theo để bù đắp khoản lợi nhuận của họ bị giảm”. Theo chuyên viên này, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 , điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều người không có việc làm đã đổ dồn vào bán vé số kiếm sống. Hiện nay, lực lượng bán vé số dạo tại TP.HCM rất đông (ước tính hơn 100.000 người), trong khi số lượng vé số có giới hạn nên các đại lý giảm hoa hồng của người bán dạo.