Hoãn phiên tòa vụ yêu anh rể, bơm xyanua vào trà sữa định giết chị khiến 1 người chết oan

Bị cáo "không đảm bảo sức khỏe"

Theo kế hoạch, 8 giờ sáng nay, 19.6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình xét xử vụ bị cáo Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, ngụ thôn 4, xã Vũ Quý, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị truy tố vì tội giết người.

Hoãn xét xử vụ ngoại tình với anh rể, bỏ xyanua vào trà sữa khiến 1 người chết Tuy nhiên, do sức khỏe không đảm bảo, bị cáo Lại Thị Kiều Trang đã vắng mặt tại phiên tòa. Kết thúc phần thẩm tra lý lịch những người có mặt tại tòa, hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 17.7.

Quyết định này của HĐXX được người nhà nạn nhân chết oan vì uống trà sữa của Lại Thị Kiều Trang pha đồng tình. Bà Đinh Thị Hiên, mẹ chồng nạn nhân N.T.H, búc xúc nói: "Hung thủ không đến thì phải hoãn, nếu không chúng tôi không chấp nhận".

Lúc chị N.T.H mất, con gái út vẫn chưa cai sữa Ảnh Lê Tân

Tại phiên tòa, mẹ đẻ chị N.T.H, luôn ôm chặt di ảnh con gái mà khóc. Người đàn bà khắc khổ này bị điếc nặng, không thể nghe những lời an ủi của mọi người nên chỉ khóc và lẩm bẩm gọi tên con.

Trong khi đó, 3 con của chị N.T.H đeo khăn trắng, tay cầm đồ chơi được dẫn đến dự phiên tòa xét xử kẻ đã hại chết mẹ mình.

Con gái út nạn nhân hồn nhiên chơi trong phiên tòa xử kẻ hại mẹ mình Ảnh Lê Tân Con gái lớn của chị N.T.H sinh năm 2011 khóc thương mẹ và liên tục lấy tay gạt nước mắt. Hai bé sinh năm 2018 và 2014 thì còn quá nhỏ dại. Bà Đinh Thị Hiên, mẹ chồng chị N.T.H, chia sẻ: "Ba cháu mới khỏe lên được một chút. Từ lúc mẹ mất, chúng nó ốm lăn lóc".

Trên bàn bị hại, anh Phạm Quang Tuấn, chồng chị N.T.H, lộ rõ sự đau thương và gục xuống bàn.

Bi kịch khó tin

Tại phiên tòa còn có rất nhiều người thân, bạn bè của cả bị hại lẫn bị cáo. Hầu hết đều rơm rớm nước mắt vì phải chứng kiến một bi kịch khó tin: một cô gái trẻ ngoại tình với anh rể để rồi mù quáng bỏ chất độc vào trà sữa để giết chị họ, người chị này may mắn thoát nạn nhưng nữ điều dưỡng N.T.H, mẹ của 3 đứa trẻ, chết một cách oan uổng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 3.12.2019, Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình nhận được tin báo về cái chết bất thường của chị N.T.H tại Bệnh viện (BV) Phổi tỉnh Thái Bình, nơi nạn nhân làm việc.

Anh Phạm Quang Tuấn, chồng nạn nhân, vẫn chưa hết đau buồn vì sự ra đi của vợ Ảnh Lê Tân

Đến ngày 25.12.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ thôn 4, xã Vũ Quý, H.Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người. Công an TP.Thái Bình sau đó chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Sáng 31.12.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện thấy chất độc xyanua trong phủ tạng nạn nhân N.T.H, nữ cán bộ điều dưỡng, BV Phổi tỉnh Thái Bình bị đột tử ngay tại bệnh viện ngày 3.12.2019.

Theo điều tra ban đầu và lời khai của Lại Thị Kiều Trang, chị N.T.H tử vong do uống phải cốc trà sữa có chứa chất độc xyanua do Trang pha chế. Trang là em họ chị Đ.T.H.Y (30 tuổi, đồng nghiệp với nạn nhân N.T.H) và đã ngoại tình với anh P.V.Q (chồng chị Y.) từ tháng 1.2019. Đến tháng 10.2019, anh Q. muốn dừng mối quan hệ nên Trang buồn chán và tìm mua xyanua trên mạng internet để tự tử. Tuy nhiên, do ghen với chị Y. nên Trang nảy sinh ý định đầu độc giết chị Y.

Bà Hoàng Thị Nụ, mẹ đẻ nạn nhân khóc suốt thời gian ngồi tòa Ảnh Lê Tân

Biết chị Y. hay uống trà sữa, ngày 2.12.2019, Trang mua trà sữa về nhà và bơm xyanua vào. Sau đó, Trang giả là người nhà bệnh nhân mang đến BV gửi người chuyển cho chị Y. để “cảm ơn”. Khoảng 10 giờ ngày 3.12.2019, chị N.T.H đã uống phải trà sữa do Trang gửi đến cho chị Y. và tử vong ngay sau đó.

Đáng chú ý, theo lời kể của các nhân viên BV Phổi tỉnh Thái Bình, Trang đã gửi 6 cốc trà sữa đến cho chị Y., trong đó một số cốc có chất độc xyanua. Trước khi nạn nhân N.T.H uống phải cốc trà sữa có độc và tử vong, hai mẹ con điều dưỡng P.T.L cũng uống 2 cốc nhưng may mắn không bị sao. Một cán bộ của BV Phổi tỉnh Thái Bình cũng thoát chết khi chưa kịp uống số trà sữa nêu trên.