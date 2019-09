Hoãn phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong 8 bị cáo được đưa ra xét xử, có 6 người thuộc Sở GD-ĐT và ngành GD-ĐT Sơn La, gồm: Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT; Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; Cầm Thị Bun Sọn, nguyên Phó phòng Chính trị tư tưởng; Lò Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Đặng Hữu Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu. 2 bị cáo còn lại là Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sơn La, trên cơ sở kết quả điều tra của Cơ quan an ninh điều tra PA09 Công an tỉnh Sơn La, Viện KSND tỉnh Sơn La xác định các bị can có hành vi nhận thông tin thí sinh; câu kết rút sửa bài thi nâng điểm các môn trắc nghiệm. Cụ thể, trước khi chấm thi, thông qua cac mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân, 8 bị can trên đều nhận thông tin của các thí sinh để nâng sửa điểm, người ít thì 1 trường hợp, nhiều thì 15 trường hợp, sau đó cấu kết với nhau rút bài để nâng điểm, sửa điểm. Khi bị phát hiện, bị can Trần Xuân Yến đã mang 2 hộp đựng 16 đĩa CD (chứa các dữ liệu thật của bài thi) ra nghĩa trang nhân dân tỉnh Sơn La đốt, tiêu hủy. Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy đã khai nhận tiền của một số trường hợp để sửa bài nâng điểm cho thí sinh. Có những bị can nhận tiền tỷ, và đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Có những bị can khai đã trả lại tiền cho người nhờ sửa bài nâng điểm. Theo Viện KSND tỉnh Sơn La, hành vi nhận tiền, thỏa thuận sẽ nhận tiền để sửa nâng điểm cho các thí sinh của Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy có dấu hiệu của các tội nhận hối lộ; tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Song, qua điều tra, các bị csn Trần Văn Điện, Hoàng Thị Thành, Nguyễn Minh Khoa, Lò Thị Trường, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Mai Hà, Nguyễn Thị Xuyên, Bùi Thị Xuân đều không thừa nhận được thỏa thuận và đưa tiền cho Nga, Sọn, Huynh, Thủy. Ngoài lời khai của các bị can Nga, Sọn, Huynh, Thủy và số tiền đã nộp cơ quan điều tra, không có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh. Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can Nga, Sọn, Huynh, Thủy về tội nhận hối lộ, và cũng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp nêu trên về các tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Số tiền các bị can Nga, Sọn, Huynh, Thủy nhận của các đối tượng được xác định là tiền do vụ lợi mà có. Với các đối tượng có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc chấm thi môn tự luận (ngữ văn) và đối tựợng trung gian có liên quan đên việc nhận thông tin của thí sinh nhờ các bị can nâng đểm, Cơ quan An ninh điều tra Công tinh Sơn La cho biết sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, có căn cứ thì xử lỷ theo quy định của pháp luật