Hoang tin về dịch bệnh, cần xử lý hình sự

Như Thanh Niên thông tin, hai tài khoản Facebook đăng tải bài viết sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn Sơn La đã bị Công an TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) phát hiện và xử lý, phạt mỗi chủ tài khoản 7,5 triệu đồng. Theo Công an TP.Sơn La, chiều 28.1, Hoàng Thị N. (32 tuổi, trú tại tổ 6, P.Quyết Tâm, TP.Sơn La) đăng tải lên tài khoản “Tha Chi Sơn La” trên Facebook với nội dung: “Chú Thái Thực đã dương tính lần 1. Rầu ruột. Mọi người nhớ đeo khẩu trang vào nhé”. Sau đó, Ngô Thị Mai H. (31 tuổi, trú tổ 17, P.Chiềng Sinh, TP.Sơn La) đăng lên tài khoản “H. Ngô Mai” trên Facebook với nội dung: “Thông báo chú Thái Thực dương tính lần 1. Bệnh nhân người Sơn La. Đi từ Quảng Ninh về”. H. khai nhận nguồn thông tin trên là do xem được trên tài khoản “Tha Chi Sơn La”.