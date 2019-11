Học viện Cán bộ TP.HCM có tân giám đốc 42 tuổi

Tại Quốc hội, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Trần Thị Dung đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ có hay không vụ dàn dựng bắt cóc con tin của Công an quận Bắc Từ Liêm.