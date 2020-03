Hội An: Khách sạn 4 sao trở thành nơi cách ly phòng dịch Covid-19 cho du khách

Ngày 16.3, tỉnh Quảng Nam quyết định dùng khách sạn 4 sao Hội An Beach Resort tại số 1 đường Cửa Đại (phường Cửa Đại, thành phố Hội An) để làm nơi cách ly , phòng dịch Covid-19 cho du khách quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch HĐQT Công ty CP du lịch Hội An (quản lý Hội An Beach Resort) cho biết Hội An Beach Resort sẽ được bàn giao trong ngày 16.3 để tiếp nhận du khách thuộc diện cách ly theo quy định của Bộ Y tế.