Hơn 117.000 liều vắc xin Covid-19 về đến Việt Nam

15 giờ cùng ngày, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã đến kiểm tra lô vắc xin đang được bảo quản tại kho lạnh của VNVC và AstraZeneca Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của VNVC và AstraZeneca cùng sự hỗ trợ của các cơ quan liên ngành, hải quan, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất... đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục để vắc xin được về kho bảo quản nhanh nhất, đảm bảo chất lượng và sự an toàn của vắc xin. Thứ trưởng Trương Quốc Cường cũng đến kiểm tra kho lạnh âm sâu đặc biệt của VNVC (đến -86 độ C). Với nhiệt độ âm sâu từ -40 đến -86 độ C, hệ thống kho lạnh này có thể lưu trữ cùng lúc hơn 3 triệu liều vắc xin Covid-19 cần bảo quản âm sâu.