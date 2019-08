Hơn 189 ha rừng phòng hộ chống biến đổi khí hậu bị chết do nắng hạn

Tuy nhiên, hơn 40 ha rừng ở tiểu khu 228 do Công ty TNHH Nông Lâm Kim Sơn nhận bảo vệ và quản lý đã chết khô tới 70% diện tích.

Ông Võ Văn Diện, cán bộ kỹ thuật của công ty, cho biết: “Hầu hết diện tích rừng phòng hộ này không có khả năng phục hồi. Nguyên nhân chính một phần là do nắng hạn, phần khác do các hồ nuôi tôm bơm nước ngọt ra để trung hòa độ mặn cho hồ nuôi nên mạch nước ngầm xuống thấp dẫn đến cây chết nhanh và nhiều. Hiện tại công ty và ban quản lý dự án chỉ biết tập trung bảo vệ, không cho người dân đến các khu vực trồng này vì sợ dễ gây cháy rừng. Giờ chỉ mong sao trời mưa sớm thì may ra vớt vát được một số diện tích”.