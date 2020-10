Hơn 38 giờ tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị nạn

Các đoạn sạt lở đã được khắc phục, xe cứu thương và lực lượng làm nhiệm vụ có thể vào tận doanh trại của Đoàn 377 và đưa các thi thể tìm thấy hôm 18.10 ra ngoài. Trong khi đó, công tác tìm kiếm được tiếp tục với sự tham gia của nhiều lực lượng tăng cường, gồm cả Sư đoàn 968, chó nghiệp vụ biên phòng.

Cùng ngày, Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, do đường Hồ Chí Minh nhánh tây vào xã Hướng Việt bị chia cắt do sạt lở, nên Công an H.Hướng Hóa đã lập một tổ công tác với sự hỗ trợ của người dân địa phương sẽ tìm đường vào nơi bị cô lập để đưa thi thể 1 cán bộ công an xã Hướng Việt là thượng úy Trương Văn Thắng.