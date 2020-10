Mưa lũ làm 84 người chết, 38 người mất tích

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 18.10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Lượng mưa phổ biến từ 120 - 200 mm. Tại Quảng Bình, có 2 điểm mưa trên 200 mm là Lệ Ninh (248 mm), Trường Xuân (237 mm)...

Tại Quảng Trị, mưa lớn đã khiến lũ trên các sông lên rất nhanh và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Cụ thể, lúc 3 giờ ngày 18.10, lũ trên sông Hiếu tại TX.Đông Hà (Quảng Trị) đạt đỉnh là 5,35 m, vượt báo động 3 là 1,35 m. Trên sông Thạch Hãn, lũ đạt đỉnh 7,4 m vào lúc 2 giờ ngày 18.10, vượt báo động 3 là 1,4 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999 (7,3 m).

Đáng lo ngại, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua trung Trung bộ nên từ nay đến ngày 21.10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, từ 350 - 500 mm, thậm chí trên 500 mm; ở Nghệ An mưa 100 - 200 mm, riêng phía nam có nơi trên 300 mm. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có mưa từ 150 - 250 mm/đợt, ở khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa từ 50 - 100 mm/đợt.