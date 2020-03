Hơn 81 ngàn người nhập cảnh Việt Nam trong 18 ngày qua

Theo Bộ Công an, đến 18 giờ chiều qua, 25.3, công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đều đã báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra, rà soát số lượng người từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam , theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an.