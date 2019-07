Huế: Vợ một cán bộ công an bị tố mượn hàng chục tỉ đồng rồi bỏ trốn

tin liên quan Chủ nợ khởi kiện Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định Trương Hải Ân Chiều 11.7, đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị hiện đang thụ lý, xác minh nhiều đơn thư tố cáo của người dân trên địa bàn về việc bà T.T.N.Y vay mượn số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.

Trong đơn thư tố cáo , chị Tr.T.M.M. (trú ở đường Chế Lan Viên, P.Trường An, TP.Huế) cho biết, đầu năm 2019, bà Y. mượn tiền của chị M. để góp vốn làm ăn. Vì tin tưởng nên chị M. đã gom tiền của nhiều người thân, bạn bè cộng với số tiền của gia đình đưa cho bà Y. với tổng số tiền hơn 14,3 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Ý có viết giấy mượn nợ, đồng thời cam kết sẽ sớm hoàn trả lại số tiền trên. Tuy nhiên, sau thời gian dài cho mượn tiền, khi chị M. gọi điện thoại để hỏi về số tiền thì bà Y. cho biết đang khó khăn và xin thêm thời gian để kiếm tiền trả nợ

Sau khi tìm hiểu, chị M. mới biết bà Y. mượn của nhiều người và không có khả năng chi trả.

Tương tự, nhiều phụ nữ ở địa bàn TP.Huế cũng đã gom góp tiền trao cho bà Y. và có nguy cơ mất trắng số tiền này. Trong đó, người thấp nhất là 100 triệu đồng, nhiều nhất lên đến vài tỉ đồng.

Cũng như chị M.M, nhiều người khác khi góp vốn cho bà Y. đều cho rằng họ tin tưởng góp tiền vì chồng bà Y. là một cán bộ công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đại tá Hoàng Long, cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh, nếu làm rõ bà Y. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn thì Công an TP.Huế sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý theo quy định pháp luật.