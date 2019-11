Kè sông tiền tỉ chưa bàn giao đã bị sóng đánh vỡ vụn: Ai liên quan?

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng dự án hệ thống kè sông thuộc công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa do UBND TP.Quy Nhơn làm chủ đầu tư nên phải chịu trách nhiệm chính trong việc khắc phục. Nếu xác định nguyên nhân hư hỏng do thiên tai thì phải có báo cáo cụ thể, đề xuất hướng xử lý phù hợp. Nếu do lỗi của đơn vị tư vấn, thiết kế hoặc thi công thì đơn vị nào làm sai phải chịu trách nhiệm sửa chữa, không lấy tiền ngân sách ra để khắc phục.