Kết luận điều tra mới nêu gì?

Diễn biến vụ án Theo nội dung vụ án, chiều 15.11.2017, ông Lương Hữu Phước chở ông Trần Hữu Quý đi hát karaoke. Do ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở ông quay về để lấy. Khi ông Phước rẽ trái, qua đến phần đường dành cho xe đi theo chiều ngược lại, thì bị xe mô tô (BS 93H2-0547) do Lâm Tươi điều khiển đâm phải. Vụ tai nạn làm ông Quý tử vong tại bệnh viện. Ngày 29.3.2018, TAND TP.Đồng Xoài xét xử sơ thẩm, xử phạt ông Phước 3 năm tù, nhưng bản án sau đó bị cấp phúc thẩm TAND tỉnh Bình Phước (ngày 12.9.2018) hủy án để điều tra lại. Tiếp đó, ngày 6.12.2019, TAND TP.Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2, vẫn tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Sau đó, ông Phước kháng cáo, kêu oan. Đến ngày 26.5.2020, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm vụ án; và sau 3 ngày nghị án, đến sáng 29.5 đã tuyên y án sơ thẩm. Chiều cùng ngày, ông Phước lên lầu 2 trụ sở TAND tỉnh Bình Phước nhảy xuống đất tử vong. Chiều 12.6, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP.Đồng Xoài và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để điều tra lại theo thủ tục chung. Theo nhận định của cấp giám đốc thẩm, cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều nhận định sau khi uống rượu, ông Phước lái xe do không tuân thủ quy tắc giao thông, chuyển hướng không quan sát, không nhường đường cho xe đi chiều ngược lại dẫn đến tai nạn giao thông với xe máy do Lâm Tươi điều khiển. Trong khi đó, bản án phúc thẩm lần 1 năm 2018 từng đặt ra nhiều nội dung cần điều tra lại, nhưng CQĐT không làm rõ. Như vậy, vụ án vẫn chưa được xem xét toàn diện đầy đủ đến tất cả nguyên nhân dẫn tới tai nạn làm người bị hại là ông Quý tử vong.