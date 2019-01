Kêu cứu vì bị giang hồ ép... lãnh nợ thay sếp?

Bị nhóm đòi nợ thuê dọa giết

Anh Nguyễn Hữu Tuấn (30 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) phản ánh với Thanh Niên: Anh làm việc tại Công ty TNHH TM-DV bất động sản Đại Lâm Phát (gọi tắt là Công ty Đại Lâm Phát, địa chỉ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Tân Bình, TP.HCM) từ ngày 20.3.2018 với chức vụ là trợ lý tổng giám đốc. Anh có nhiệm vụ giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến những khiếu nại của khách hàng.

Từ tháng 6.2018, anh tham gia giải quyết yêu cầu thanh lý hợp đồng của ông N.K.M liên quan đến việc mua 3 lô đất của Công ty Đại Lâm Phát vào tháng 12.2017 ở tỉnh Long An. Trong quá trình giải quyết thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cho ông M., hai bên xảy ra mâu thuẫn. Công ty Đại Lâm Phát không trả được tiền cho ông M. do khó khăn về tài chính. “Công ty Đại Lâm Phát phải trả lại cho khách 624 triệu đồng (bao gồm lãi suất - PV). Tuy nhiên, công ty không có tiền”, anh Tuấn cho biết.

tin liên quan Đòi nợ thuê thách thức cơ quan công quyền Theo anh Tuấn, ngày 13.11.2018, có một nhóm xăm trổ khoảng 20 người tới Công ty Đại Lâm Phát để đòi nợ. Do công ty không có tiền để trả, nhóm này ngồi ở công ty từ 10 - 21 giờ cùng ngày mới về. Ngày 8.12.2018, T.A (một trong số 20 người tới đòi nợ vào ngày 13.11.2018) có hẹn gặp anh Tuấn ở Q.Gò Vấp để nói chuyện. Sau đó, T.A kêu anh Tuấn vào quán karaoke D.B (P.7, Q.Gò Vấp) để tiếp tục "nói chuyện". "Khi vừa vào phòng karaoke, lập tức một nhóm khoảng 20 người ập vào đánh tôi. Họ liên tục đấm, đạp vào mặt và dùng sống mã tấu chém vào người để ép tôi trả nợ cho ông M.", anh Tuấn kể.

Dù anh Tuấn giải thích mình chỉ là nhân viên làm công ăn lương; việc ký hợp đồng mua bán đất là của tổng giám đốc Công ty Đại Lâm Phát với ông N.K.M và diễn ra trước khi anh về làm nhân viên nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục đánh đập, đe dọa giết và bắt anh phải trả nợ thay.

“Đến 19 giờ cùng ngày, họ ép tôi viết giấy lãnh số tiền mà Công ty Đại Lâm Phát nợ là 624 triệu đồng, nếu không họ sẽ giết. Họ đọc và bắt tôi viết từng câu. Viết xong, họ còn mang sang phòng bên cạnh bàn bạc rồi bắt tôi viết thêm câu: “Tôi viết giấy này trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện” vào cuối giấy lãnh nợ. Để bảo vệ tính mạng, tôi buộc phải viết theo yêu cầu của họ”, anh Tuấn kể và cho hay: “Viết xong giấy lãnh nợ, ông N.K.M còn bắt tôi viết tiếp một bản cam kết trả 50 triệu đồng trước 24 giờ cùng ngày để có kinh phí trả cho nhóm giang hồ mà ông N.KM thuê đòi nợ ”.

“Họ dọa nếu không có 50 triệu đồng sẽ đến phá nhà và số tiền đó sẽ tính lãi theo cách tính của giang hồ. Nếu báo công an, họ sẽ giết cả nhà”, anh Tuấn nói.

Sau đó, nhóm này cho người “hộ tống” anh Tuấn về công ty để lấy tiền. Khi đến công ty, phát hiện có Công an P.Bình Hưng Hòa B (do trước đó, tổng giám đốc Công ty Đại Lâm Phát báo anh Tuấn mất tích - PV) nên những người này bỏ về. Ngay trong đêm, anh Tuấn đã trình báo và được đưa về Công an P.7 (Q.Gò Vấp) lấy lời khai.

Sau khi làm việc với công an, anh Tuấn về nhà và đến khuya, phát hiện nhà mình bị ném phân trước cửa. Rạng sáng 14.12.2018, nhà anh tiếp tục bị ném mắm tôm; rạng sáng 15.12.2018, gia đình anh tiếp tục bị “khủng bố” phân và chất bẩn. Anh Tuấn cho biết đã trình báo Công an Q.Gò Vấp và Công an P.Tân Định (Q.1) về những việc này.

Công an đang xác minh

Để xác thực những thông tin mà anh Tuấn phản ánh, PV Thanh Niên đã nhiều lần tìm tới trụ sở Công ty Đại Lâm Phát, đồng thời liên tục gọi, nhắn tin vào số điện thoại của ông N.Đ.N (Tổng giám đốc Công ty Đại Lâm Phát) để hẹn gặp, trao đổi thông tin nhưng bất thành. Chúng tôi cũng đã nhiều lần gọi vào số điện thoại được cho là của ông N.K.M nhưng không ai nghe máy.

Trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc nói trên, đại diện Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp xác nhận đơn vị này đang thụ lý hồ sơ anh Tuấn trình báo. “Nội dung anh Tuấn trình bày với công an đúng như đơn xin cầu cứu gửi đến báo. Tuy nhiên, về phía ông N.K.M, Công an Q.Gò Vấp có gửi giấy mời hai lần nhưng ông này không lên làm việc. Qua xác minh tại Công an P.14 (Q.Tân Bình), ông N.K.M có hộ khẩu tại một chung cư trên địa bàn phường, nhưng không thấy sống ở đó. Do đó, chưa xác thực được nội dung anh Tuấn trình báo là chính xác hay chưa”, đại diện Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp nói.

Cũng theo đại diện đơn vị này, công an có đến quán karaoke nơi xảy ra sự việc để xác minh. Nhân viên của quán cho biết hôm xảy ra sự việc có nhóm khách khoảng 14 người, trong đó có anh Tuấn đến thuê hai phòng 403 và 404.

“Việc anh Tuấn bị nhóm người đánh hay không thì nhân viên không biết vì ở trong phòng kín. Thương tích của anh Tuấn qua ghi nhận ban đầu là có bị bầm ở tay, tụ máu và rách da ở phần đầu. Làm việc với công an, anh Tuấn khai những thương tích này do bị đánh. Hiện chưa xác định được nhóm người này có phải là xã hội đen đi đòi nợ thuê... ”, đơn vị này cho biết.