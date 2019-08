Kêu gọi tàu thuyền tránh xa vùng bão Podul đi qua

Bắc bộ, Trung bộ mưa lớn dịp lễ Quốc khánh 2.9

Ngày 27.8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Podul , và di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km.

Dự báo lúc 13 giờ ngày 28.8, tâm bão cách Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tiếp theo, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là từ phía bắc vĩ tuyến 14,5 độ vĩ bắc và 115,5 độ kinh đông. Bão Podul nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và Trung bộ.

Trong ngày, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai , Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã có công điện gửi các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên yêu cầu kêu gọi tàu, thuyền tránh xa vùng biển nguy hiểm trong bão Podul ; các địa phương quản lý chặt việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống.

Từ ngày 31.8 - 2.9 tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ từ đêm 31.8 đến đêm 1.9 có mưa rất to. Các tỉnh Trung bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to. Tại Nam bộ, dịp nghỉ lễ chỉ có mưa rào và giông rải rác vào chiều và tối, riêng ngày 31.8 có nơi mưa vừa, mưa to...