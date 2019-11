Khá 'bảnh' lĩnh án hơn 10 năm tù về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc

Theo cáo trạng, từ 10.1 - 1.4, Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn; còn được gọi với cái tên Khá "bảnh") tổ chức chơi số lô, đề, chủ yếu liên lạc, giao dịch qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội Quá trình tổ chức, Khá “bảnh” trả công Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, trú cùng địa bàn) 300.0000 đồng/ngày; 6 ngày/tuần để tổng hợp, đối chiếu số liệu; Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, trú phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn) là người trực tiếp bán số lô, đề cho khách và nhận chiết khấu từ 3 - 15% giá trị số lô, đề bán được thay vì nhận tiền công từ Khá “bảnh”. Trong khoảng 44 ngày, đường dây đánh bạc của Khá Bảnh giao dịch số tiền lên tới gần 5 tỉ đồng. Trong đó, Khá “bảnh” hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang hưởng lợi hơn 56 triệu đồng. Ngày 1.4, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Khá "bảnh" cùng Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, trú phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (34 tuổi, trú xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, trú xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du), Nguyễn Trọng Công (26 tuổi, trú tại Bắc Ninh) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thời điểm bị bắt, Khá "bảnh" dương tính với ma túy qua kết quả thử nước tiểu. Ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can Khá “bảnh” cùng 4 đồng bọn để làm rõ tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.