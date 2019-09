Khách mang súng tháo rời qua cửa an ninh sân bay Nội Bài

Cụ thể, khi kiểm tra an ninh tại khu vực soi chiếu sảnh E (nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) hôm 12.9, an ninh sân bay phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Đ.H.S (32 tuổi, thường trú tại Đắk Nông) 1 ống ngắm của súng và 1 khóa nòng súng

Hành khách dự kiến đi chuyến bay VJ491 từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột. Làm việc với an ninh hàng không, hành khách S. khai nhặt được những thứ này khi đang làm nương rẫy, sau đó mang về cất trong ba lô của mình.

Trung tâm an ninh hàng không sân bay Nội Bài sau đó phối hợp với Hãng hàng không Vietjet Air đã từ chối hoàn tất thủ tục an ninh cho hành khách S. Vụ việc được bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.